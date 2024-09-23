"حزب الله": قصفنا مقرًا وقاعدة عسكريَين في قاعدة عميعاد ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة "رفائيل" شمال حيفا

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي الّتي طالت مناطق الجنوب والبقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة ال‏يوم الإثنين 2024-09-23، المقر الاحتياطي للفيلق الشّمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللّوجستيّة في قاعدة عميعاد، ومُجمّعات الصّناعات العسكريّة لشركة "رفائيل" في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا؛ بعشرات الصّواريخ".

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