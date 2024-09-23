القرم: لا خرق لشبكة الاتصالات وما حصل تمّ من خلال التحايل عليها للتمويه بأن الاتصال تم من جانب آخر

كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم للـmtv، عن "تلقي 80 ألف اتصال هاتفي، وسنوقف كل الـIMS ونشغّل الـTDM وهي بدائية أكثر أي يمكن ضبطها أكثر".

وأكد أن "لا خرق للشبكة، وما حصل تمّ من خلال التحايل على شبكة الاتصالات للتمويه بأن الاتصال تم من جانب آخر بما أن الرمز الاسرائيلي لا يمكنه الاتصال بنا وعملنا على ضبط الخطّ الأرضي، ونعمل تباعاً على ضبط الاتصالات الخلوية".