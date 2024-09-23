اجتماع في سراي صيدا لبحث التطورات الميدانية على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي

عقد محافظ الجنوب منصور ضو ورئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع، إجتماعاً ثنائيا في مكتبه في سراي صيدا الحكومي، خصص لبحث التطورات الميدانية على ضوء تصعيد الـعدوان الإسرائيلي المتواصل على بلدات وقرى الجنوب اللبناني ومنطقة صيدا وضواحيها.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التنسيق المشترك وإستنفار هيئات المجتمع المدني والإدارات المعنية، والتحضير الكامل لرفع الجهوزية في مواجهة التداعيات الخطيرة للعـ,,ـدوان في شتى المجالات.