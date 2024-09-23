أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبيّة، أدّت في حصيلة أوّليّة إلى استشهاد خمسين شخصًا وإصابة أكثر من ثلاثمئة جريح، ومن بين الشّهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 50 شهيدًا وأكثر من 300 جريح في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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