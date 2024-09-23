افادت قناة "الحرة" بأن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" طلبت من جميع موظفيها المدنيين أن يخرجوا مع عائلاتهم إلى مناطق آمنة شمال نهر الليطاني.

كانت هذه تفاصيل خبر "الحرة": اليونيفيل تطلب من جميع موظفيها المدنيين أن يخرجوا مع عائلاتهم إلى مناطق آمنة شمال نهر الليطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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