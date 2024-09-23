نديم الجميل: سلاح "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان ولا خلاص إلا بقيام دولة قوية

رأى النّائب ​نديم الجميل​، أنّ "أحداث الأيّام الماضية أسقطت مرّةً أخيرةً سرديّة "​حزب الله​"، بأنّه الوحيد القادر على الدّفاع عن ​لبنان​. أصبح سلاحه غير قادر على الدّفاع عن الجنوب، والبقاع ولبنان ككل، وحتّى عن حزبه بالذّات".

وأكّد في تصريح، أنّه "حان الوقت أن نقتنع ألّا خلاص للبنان إلّا بقيام دولة لبنانيّة قويّة سيّدة ومؤسّسات دستوريّة شرعيّة"، مشيرًا إلى أنّ "حزب الله مشكور على كلّ ما فعل، من دمار للبنان واقتصاده وآمال الشّباب وثقتهم بهذا البلد، داعينا عن كلّ الخسائر البشريّة والضّحايا".

ولفت الجميل إلى أنّ "الحلّ الوحيد هو ببناء ثقتنا من جديد بلبنان قوي وسيّد، مبني على وحدة الشّعب ومصلحة وطنيّة مشتركة. لبنان لن يقوم إلّا على يد شبابه، دون مليشيات وسلاح خارج شرعيّة الدّولة، وعلى ركيزة الـ1559".