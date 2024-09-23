الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 35 صاروخا باتجاه صفد ومناطق بالجليل الأسفل واعترضنا بعضها

اعلن الجيش الإسرائيلي، اننا "رصدنا إطلاق 35 صاروخا باتجاه صفد ومناطق بالجليل الأسفل واعترضنا بعضها"، مشيرا الى "إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة في مفترق غولاني شمالي إسرائيل إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان".

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