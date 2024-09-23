وزير الصحة: 480 حالة أصيبت بالنزلات المعوية في أسوان بينهم 36 بالرعاية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن إجمالي الحالات التي ترددت على المستشفيات جراء الإصابة بالنزلات المعوية بلغت نحو 480 حالة حتى الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين من أسوان؛ للكشف عن سبب إصابة عدد من مواطني منطقتي "أبو الريش" ودراو في أسوان بنزلات معوية حادة.

وأوضح "عبدالغفار" أن الحالات التي جرى حجزها داخل المستشفيات على وقع الإصابة بالنزلات المعوية بلغت 168 حالة فقط، في حين تحسنت 49 حالة.

وأشار إلى وجود 78 حالة مرضية بالقسم الداخلي للمستشفيات يتماثلون للشفاء حالياً، في حين تتواجد 36 حالة بالرعاية المتوسطة والمركزة ممكن يعانون من أمراض مزمنة وكبار سن.