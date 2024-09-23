إعلام عبري: هجوم بالصواريخ والمسيرات باتجاه شمال إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، بأن هناك هجوم بالصواريخ والمسيرات من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، متحدثة عن اعتراضات في سماء صفد وطبريا وغيرها من المناطق، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وقالت القناة 12 العبرية إن صفارات الإنذار دوت في الجولان وصفد ومحيط الناصرة.

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان، وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه المنطقة للقصف منذ انطلاق المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر.

وأفيد حتى الآن عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين جراء الغارات.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من مستشفيات بالجنوب والشرق وقف العمليات غير المستعجلة لأجل علاج جرحى العدوان الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه أحبط عملية إطلاق صاروخ كروز من أحد منازل جنوب لبنان، محذرا سكان الجنوب اللبناني، بضرورة الابتعاد عن أي مبنى يستخدمه "حزب الله" وعن عناصر الحزب، مشددا على أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر".