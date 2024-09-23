إحباط أكثر من 80 هجومًا أوكرانيًا الأسبوع الماضي على دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت قيادة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، عن إحباط أكثر من 80 هجومًا أوكرانيًا بالمسيّرات على دونيتسك وماكييفكا خلال الأسبوع الماضي، بحسب "سبوتنيك".



ونشرت بيانًا على صفحتها الرسمية على "تلجرام"، خلال الأسبوع الماضي، أحبطت أنظمة الدفاع الجوي ونظام الحرب الإلكترونية فوق دونيتسك وماكييفكا 82 هجوما إرهابيا نفذته طائرات مسيّرة أوكرانية.

وأوضحت، أنه تم إحباط هجمات أوكرانية كانت تخطط لاستهداف منشأة مجمع إقليمي للطاقة، ومركز طبي في المنطقة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وقد دمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية