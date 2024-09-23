إعادة فتح معبر الكرامة أمام الحركة التجارية تدريجيًا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نظمى مهنا، مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود، اليوم الاثنين، إنه تم إعادة فتح معبر الكرامة أمام حركة الشاحنات التجارية بشكل تدريجي، وفقًا لما أوردته وكالة الأبناء الفلسطينية" وفا".

وأضاف في تصريح لـ"وفا"، أن إعادة تشغيل الحركة التجارية على المعبر تتم بشكل تدريجي، لضمان تنسيق ونقل البضائع عبر المعبر، ضمن إجراءات معينة تسهم باستمرارية الحركة التجارية.

ويأتي ذلك بعد إغلاق معبر الكرامة أمام الحركة التجارية منذ نحو أسبوعين.

وقد تم غلق المعبر الشهر الماضي عقب مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني في المعبر.