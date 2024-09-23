بوتين: ينبغي التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية

ياسر رشاد - القاهرة - قال فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، بأنه في ظل الحقائق الجيوسياسية الجديدة ينبغي التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية، بحسب وكالة "سبوتنيك".



وأوضح بوتين، للمشاركين في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي "في ظل الحقائق الجيوسياسية الجديدة، ينبغي للتعاون في قطاع الطاقة ليعمل على تعزيز الاقتصادات الوطنية، والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية ذات الأولوية وتحسين حياة الناس.

وكشف بوتين أنه سيتم عقد اجتماع لوزراء الطاقة لدول "بريكس" على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي، والذي سيصبح أحد الأحداث الرئيسية في عام رئاسة روسيا لهذه المنظمة ، خلال المفاوضات، سيكون من الضروري الاتفاق على مبادئ التحول العادل للطاقة المشتركة بين دولنا وتحديد سبل تعزيز دور "بريكس" في حوار الطاقة العالمي.

ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير 2024.