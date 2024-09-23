"كتائب القسام": استهداف 3 جرافات عسكرية إسرائيلية ودبابتَين من نوع "ميركافا" شرق رفح

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا تمكّنوا من إيقاع رتل من الآليّات الصّهيونيّة في كمين محكَم مُعدّ مسبقًا، على خطّ إمداد القوّات المتوغّلة شرق مدينة رفح، حيث تمكّن مجاهدونا من استهداف 3 جرّافات عسكريّة من نوع "D9" ودبّابتَين من نوع "ميركافا"، أثناء مرورها على مفترق "جورج" الشّرقي؛ بقذائف "الياسين 105" وعبوات العمل الفدائي".

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