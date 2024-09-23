نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول عسكري إسرائيلي، تأكيده أن "إسرائيل تركز على العمليات الجوية وليست لديها خطط فورية لعملية برية". وشدد على ان "الضربات تهدف إلى الحد من قدرة حزب الله على شن مزيد من الضربات على إسرائيل".

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ب عن مسؤول عسكري إسرائيلي: إسرائيل تركز على العمليات الجوية وليست لديها خطط فورية لعملية برية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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