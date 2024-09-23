الجيش الاسرائيلي لسكان القرى اللبنانية: أخلوا البيوت التي خبأ فيها حزب الله اسحلته والغارات ستبدأ في المدى الزمني الوشيك

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي رسالة الى سكان القرى اللبنانية، قائلا :"الغارات ستبدأ على المدى الزمني الوشيك أخلوا البيوت التي خبأ فيها حزب الله الأسلحة فورًا".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مصدر أمني أن "الجيش الإسرائيلي سينفذ هجوماً "واسع النطاق" في جميع أنحاء لبنان".

وكشف أن "سلاح الجو الإسرائيلي سينفذ هجومًا واسع النطاق في جميع أنحاء لبنان في ساعات الظهيرة المبكرة"، لافتاً إلى أن "حزب الله" قد يرد بتوسيع نطاق إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل".