تلقّى مكتب وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال ​محمد وسام المرتضى​ اتصالًا قبل قليل، من شخص يتكلّم العربيّة الفصحى بلكنة غريبة، حذّر في اتصاله بوجوب مغادرة المكتب فورًا لأنّه مستهدَف، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب وزير الثقافة تلقى اتصالًا تحذيريًا بوجوب مغادرة المكتب فورًا لأنه مستهدَف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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