ستارمر يقدم Prince للعالم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قدم رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، زائرا جديدا لـ10 داونينغ ستريت، وهو القط السيبيري (برينس - Prince) ونشر صورة معه قبل مؤتمر حزب العمال.

وكشف ستارمر أن برينس فاز على تفضيل أطفاله للراعي الألماني بعد "مفاوضات صيفية طويلة معهم". وكان الأطفال راغبون باقتناء كلب الراعي الألماني.

ومن غير الواضح كيف سيتعامل برينس مع قطة ستارمر الحالية جوجو والقط الشهير لاري، رئيس صائدي الفئران المخضرم في مقر رئاسة الوزراء.

وكان رئيس الوزراء أعلن عن اسم القط في 8 سبتمبر، لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك إشارة إلى المغني برينس أو إشارة ملكية.

وبينما أثار اختيار اقتناء قط جديد، النكات حول شخصية ستارمر، ورد أن الحيوان الأليف الجديد قد جعل عائلته أقرب مع استقرارهم في حياة داونينغ ستريت.

خطوة كبيرة

وقال ستارمر في وقت سابق: "يجب أن أعترف بأن هذه خطوة كبيرة بالنسبة لهم وبالتالي فإن التفاوض على قط رائع يسمى (برينس) كان جزءًا من الصفقة التي انتزعوها مني".

وقال: "هذا التغيير له تأثير عميق على أطفالنا. واضاف: "سألني الناس قبل الانتخابات عن أكثر ما يقلقني، وكنت أقول دائمًا التأثير على أطفالي".

كانت التقارير قد أشارت في السابق إلى أن داونينغ ستريت تضع خططًا لكيفية الإعلان عن وفاة كبير القطط (لاري).

وأصبح لاري من الشخصيات الثابتة في داونينغ ستريت حيث يتواحد هناك منذ 2011، وهو معروف بدورياته في الأراضي التابعة لرئاسة الحكومة ومواجهاته العرضية مع الحياة البرية المحلية.