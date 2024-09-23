12.30 ظهرًا.. مؤتمر لوزيري الصحة والإسكان لكشف سبب "النزلات المعوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

يعقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مؤتمرًا صحفياً في تمام الساعة 12.30 ظهر اليوم، من مستشفى الصداقة بمحافظة أسوان، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان.

يأتي المؤتمر لإعلان نتيجة تحليل المعامل المركزية لوزارة الصحة، وتفاصيل ما تم تداوله بشأن الحالات المصابة بالنزلات المعوية في أسوان.

ومن المقرر أن يستبق الوزير هذا المؤتمر الصحفي، بإجراء جولة تفقدية في عدد من مستشفيات المحافظة؛ للاطمئنان على الوضع الصحي.