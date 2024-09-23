"وقف الإجازات".. نقيب أطباء أسوان يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حامد مكي، نقيب أطباء أسوان، إنه جرى رفع حالة الطوارئ على مستوى الفرق الطبية في محافظة أسوان خلال الأيام الماضية؛ للتعامل مع حالات الإصابة بالنزلات المعوية غير معروفة السبب حتى الآن.

يأتي هذا في الوقت الذي يعقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مؤتمرًا صحفياً في تمام الساعة 12.30 ظهر اليوم، من مستشفى الصداقة بمحافظة أسوان، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان؛ لكشف نتيجة تحليل المعامل المركزية بشأن العينات التي جرى الحصول عليها لمعرفة سبب هذه الإصابات.

وقال "مكي" في تصريحات لمصراوي، إن "الأوضاع تحسنت في الساعات الأخيرة مع استقرار حالة المصابين وعدم دخول حالات جديدة إلى المستشفيات"، لافتًا إلى أنه تم الحصول على عينات من مياه الشرب بمحطات المياه، وكذلك من منازل عدد من المرضى لتحليلها ومعرفة سبب هذه الإصابات.

وشدد على أن الحالات تنحصر في مناطق "أبو الريش" وبعض قرى "دراو"، ولم تتوسع على مستوى المحافظة كما يروج البعض.

وأوضح أنه جرى وقف إجازات الفرق الطبية لحل استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، كما تم الدفع بالكثير من القوافل العلاجية في المناطق التي شهدت إصابات، فضلًا عن العيادات المتنقلة لمناظرة المرضى وصرف العلاج لهم.

وأضاف نقيب أطباء أسوان: "السبب لم يُحدد بشكل قاطع حتى الآن، وفي انتظار إعلان وزير الصحة لنتائج تحاليل المعامل المركزية".