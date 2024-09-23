الارشيف / اخبار العالم

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخطط لشن هجمات واسعة في جميع أنحاء لبنان اليوم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مصدر أمني قوله، إن سلاح الجو سيبدأ في شن هجمات واسعة وقوية في كل أنحاء لبنان خلال ساعات الظهيرة الباكرة اليوم.

وأضافت الصحيفة العبرية، نقلًا عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته، أن رد حزب الله اللبناني قد يشمل توسيع نطاق دائرة استهدافاته في إسرائيل.

وتصاعدت حدة العمليات العسكرية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحزب الله اللبناني، منذ أمس الأحد، مع شن الأخير موجة هجمات غير مسبوقة وصلت إلى 140 صاروخًا ومسيرة أُصيب على إثرها 14 إسرائيليًا، إضافة لخسائر كبيرة في الممتلكات في الشمال الإسرائيلي.

من جهته طالب الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم، عدد من اللبنانيين في بيروت بإخلاء منازلهم على وجه السرعة، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا