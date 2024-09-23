مجدي الجلاد: قطاع الزراعة القاعدة الأساسية للاكتفاء الذاتي والأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمود بكار:

أعربَ الكاتبُ الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (الخليج 365- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الزراعة والغذاء، بعدما شاركَ في فعاليات النسخة الأولى، قائلًا "نتمنى أن نديرَ حوارًا".

وأضاف الجلاد، خلال كلمته في مؤتمر الزراعة والغذاء، اليوم الإثنين، أن العالمَ الآن، سواء إقليميًّا أو دوليًّا، يشهد تحدياتٍ كبيرةً تهدِّد الغذاء والزراعة، على مستوى العالم، سواء التغيرات المناخية أو تهديد سلاسل التوريد أو الأزمات النشطة في المنطقة، ومصر في قلب هذه المنطقة شديدة التأثير ودولة محورية.

وأوضحَ الكاتبُ الصحفيُّ مجدي الجلاد أنه بالتالي كانت دائمًا نظرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تعتمد على مواجهة هذه التحديات بتطوير حقيقي لقطاع الزراعة، في إطار رؤية 2030؛ من خلال تطوير حقيقي.

وتابع رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام": نشهد الآن تحركات ورؤى قوية وخططًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ خصوصًا أن التطورات التي تحدث في العالم تنذر بالتصعيد وليس التهدئة والسلام العالمي، وبالتالي هذه الرؤى تعتمد على تأمين الجبهة الداخلية، وتوفير الغذاء والمنتجات الغذائية للمواطن، وحلم 100 مليار دولار صادرات، وأن نكون من الدول المصدرة للمنتجات الغذائية والزراعية؛ خصوصًا أن قطاع الزراعة هو القاعدة الأساسية، سواء في التصنيع أو الاكتفاء الذاتي والأمن القومي.