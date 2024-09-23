وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد على استمرار العمليات على الجبهة الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

طالب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، الشعب اللبناني بإخلاء أي منزل قال إنه "تحول إلى موقع متقدم لحزب الله اللبناني" حسب تعبيره من أجل تجنب الأذى.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، على استمرار العمليات على الجبهة الشمالية مع لبنان لحين إزالة ما أسماه "التهديد" ضد الإسرائيليين وسكان الشمال حتى يعودوا إلى منازلهم التي نزحوا منها.

وتصاعدت حدة العمليات العسكرية بين حزب الله اللبناني، والجيش الإسرائيلي، منذ أمس الأحد، مع شن حزب الله موجة غير مسبوقة من الضربات ضد الشمال الإسرائيلي وصلت إلى 140 صاروخ ومسيرة في إطار عملية الرد على اغتيال قادة تابعين للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.