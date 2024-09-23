مكتب وزير الإعلام اللبناني يتلقى رسالة هاتفية بإخلاء المبنى

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ)

تلقى مكتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري اتصالا دعا خلاله المجيب الآلي إلى إخلاء المبنى.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الاثنين، "يتلقى مواطنون في بيروت وعدد من المناطق، رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة، مصدرها العدو الاسرائيلي، تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعا، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو".

وطبقا للوكالة ، "أسفرت الغارات العنيفة التي شنتها طائرات العدو صباحا على قرى في قضاء صور عن أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات، وخصوصاً بساتين الموز والحمضيات في سهلي القليلة والمنصوري وعين أبو عبدالله، التي تعرضت لغارات عدة، بالاضافة الى الاضرار التي لحقت بالمحال التجارية، وخصوصاً المنتشرة على طريق بلدة العباسية".

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات في البقاع شرق لبنان، كما شن سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات في جنوبي لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.