"الصحة": حصول مستشفى القناطر الخيرية على شهادة اعتماد الجودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية على اعتماد "GAHAR" كأول مستشفى عام حكومي تابع لقطاع الرعاية العلاجية بالوزارة، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد لتطبيقها في جميع المحافظات تباعا.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى إلى اعتماد جميع المنشآت الطبية التابعة لها وفقاً لمعايير الجودة الوطنية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، والمعتمدة دولياً من الإسكوا؛ بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، بما يضمن زيادة فرص حصول المرضى على خدمات طبية متميزة وشاملة ومستدامة.

ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى أن القطاع يعمل على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين بكافة المستشفيات التابعة له، من خلال التحسين المستمر لتلك الخدمات، بما يضمن سلامة وأمان المريض، ترسيخا لثقافة الجودة.

جدير بالذكر أن شروط الحصول على الاعتماد «GAHAR»، تتضمن تحسين سلامة المرضى في المنشآت الصحية ، بما يتطابق مع كل المتطلبات الوطنية للسلامةNSR، بجانب تحقق متطلبات الجودة الأساسية، بما يضمن كفاءة وفعالية الخدمة الصحية ورضاء المنتفعين، بالإضافة إلى تحقيق أداء احترافي مستقر للمنشأة في كافة أقسامها ، وعلى كافة مستويات تقديم الخدمة بها في جميع الأوقات وجميع الحالات.