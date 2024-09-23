رئيس الأركان الأردنية: لبذل أقصى الجهود لحماية الوطن والوقوف بوجه من تسول له نفسه المساس بأمنه

أكّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنيّة اللّواء الرّكن يوسف أحمد الحنيطي، أنّ "​القوات المسلحة الأردنية​ تواصل تطوير قدراتها الدّفاعيّة والأمنيّة، من خلال تسخير الإمكانات والقدرات المتاحة كافّة، وتحديث المعدّات والأسلحة، إضافةً إلى التّدريب المستمر والفعّال، بهدف رفع كفاءة وقدرات منتسبيها للمحافظة على أمن الأردن واستقراره".

وشدّد، خلال تفقّده واجهة كتيبة حرس الحدود 9 الملكيّة، إحدى وحدات المنطقة العسكريّة الشماليّة، وواجهة كتيبة حرس الحدود 8 الملكيّة، التّابعة للمنطقة العسكريّة الجنوبيّة، على "أهميّة تسخير القدرات العسكريّة والتّكنولوجيّة لمواجهة التّهديدات الحاليّة، والتّركيز على توظيف مختلف الأسلحة لخدمة مهمّة القوّات المسلّحة". وركّز على "ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية الوطن ومقدّراته، والوقوف صفًّا واحدًا في وجه كلّ مَن تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره".