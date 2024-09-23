لابيد: نؤيد ضربات الجيش الإسرائيلي واسعة النطاق على حزب الله جنوبي لبنان

اشار زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، الى اننا "نؤيد ضربات الجيش الإسرائيلي واسعة النطاق على حزب الله جنوبي لبنان". واعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري أن "هجومنا على جاء بعد رصد تحركات لحزب الله لاستهداف إسرائيل". ودعا هاغاري "سكان جنوب لبنان للابتعاد فورا عن الأماكن والمنشآت التي يستخدمها حزب الله"، مؤكدا ان "وجهنا ضربة استباقية لحزب الله والهجمات على لبنان ستستمر".

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