أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في بيان الى أن "الأوضاع الاليمة التي تمر بها بلاد الأرز لا يجب أن تمنع القضاء اللبناني من أن يقوم بعمله في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المطلوب دوليا والمتهم بجرم الاختلاس وتبييض الأموال في عدة دول في العالم".
واضاف المرصد: أين أصبحت هذه القضية في لبنان، ولماذا لم يتم الادعاء عليه بجرم تبييض الأموال من قبل القضاء اللبناني؟ معتبرا انه "أمام كل ما يحصل في المنطقة يخشى المرصد أن يتم استغلال الظروف الراهنة من أجل مساعدة المرتكبين على الافلات من العقاب".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الأوروبي: الأوضاع التي يمر بها لبنان لا يجب أن تمنع القضاء من القيام بعمله بملف رياض سلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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