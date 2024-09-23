حمدان للحلبي: أتمنى أن تكون مرتاح الضمير الآن بعد قصف كل الجنوب صباح اليوم

توجّه النّائب ​فراس حمدان​ في تصريح، إلى وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، قائلًا: "أتمنّى أن تكون مرتاح الضّمير الآن، بعد أن تمّ قصف كلّ الجنوب صباح اليوم وغيرها من المناطق بالطّيران الحربي. لا أعلم سذاجة قرار التّدريس العادي في هذا التّوقيت، وتعريض الأهالي والأطفال للخطر وترويعهم، ما هو الهدف منه!".

وكان قد أكّد الحلبي أمس​، أنّ "يوم غد الإثنين هو يوم تدريس عادي في المدارس والثّانويات والمعاهد والمدارس الفنيّة والجامعات الرّسميّة والخاصّة". ولفت إلى أنّ "المناطق الّتي تشهد توتّرات أو أعمالًا حربيّة، يعود لإدارة المؤسّسة التّربويّة فيها تقرير المناسب، شرط إبلاغ المناطق التّربويّة".