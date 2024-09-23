سقوط صاروخ بين علمات وإهمج - قضاء جبيل ولا إصابات

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن صاروخًا سقط في محلة الورديات بين علمات واهمج في قضاء جبيل في منطقة صخرية غير مأهولة وذلك بالتزامن مع استهداف الطائرات الاسرائيلية لسفوح سلسلة لبنان الغربية. واكدت المعلومات انه لم يسجل سقوط اصابات.

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