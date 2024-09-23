"النشرة": رسائل إسرائيلية تصل لهواتف لبنانيين وتطالبهم بالابتعاد عن نقاط تواجد سلاح "حزب الله"

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "رسائل نصيّة قصيرة أو صوتيّة تصل إلى هواتف عدد من اللّبنانيّين، من قبل الجانب الإسرائيلي، تنصّ على الآتي: "إذا أنت متواجد في مبنى به سلاح لـ"حزب الله"، ابتعد عن القرية حتّى إشعار آخر".

وكان قد شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة صباح اليوم على قرى الجنوب والبقاع.

ووجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحذيرًا إلى سكان القرى في لبنان، جاء فيه: "إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه "حزب الله" لتخزين أسلحة أو وسائل قتاليّة، عليكم إخلاء هذا المبنى والابتعاد عنه فورًا. كلّ من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو أسلحته، يعرّض نفسه للخطر".