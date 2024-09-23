مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد وستة جرحى في الغارات الإسرائيلية على جرود الهرمل

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي على جرود الهرمل أدت إلى استشهاد شخص وإصابة ستة أشخاص بجروح، من بينهم إثنان في العناية المركزة".

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