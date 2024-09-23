شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسنين هيكل.. كل ما تريد معرفته عن"الجورنالجى" فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

تمر اليوم الذكرى الـ 101 على ميلاد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل الذي حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الصحافة المصرية والعربية ويُعد أشهر الصحفيين العرب والمصريين فى القرن العشرين، حيث قضى 70 منها صحفيا وكاتبا ومُحللا وشاهدا على التاريخ، وكانت تربطه علاقات قوية بصناع القرار في مصر والعالم أجمع كما كان على علاقة قوية بالكتاب والفنانين وقد رحل عن عالمنا فى 17 فبراير 2016 عن عمر ناهز 93 عاما.

وفى ذكرى ميلاد "الجورنالجى" محمد حسنين هيكل نوضح أبرز المعلومات عنه، حيث ولد فى مثل هذا اليوم 23 سبتمبر 1923، بقرية باسوس بمحافظة القليوبية، وتلقى تعليمه فى القاهرة، بدأ الدراسة بالمراحل المتصلة ثم اتجه إلى الصحافة فى وقت مبكر، حيث التحق بجريدة "الإيجيبشيان جازيت".

وعمل كمحرر تحت التمرين بقسم الحوادث ثم انتقل إلى القسم الألماني، والتحق بصحيفة "إيجيبشيان جازيت" فى 8 فبراير 1942، وعمل مراسلا حربيا لتغطية أشرس معارك الحرب العالمية الثانية فى العلمين ثم عمل فى مجلة روز اليوسف ابتداء من 1944.

انتقل فى 1947 للعمل بصحيفة أخبار اليوم، والتحق بمجلة آخر ساعة 1952 وتولى رئاسة تحريرها وعمره 29 عاما، كما كان الصحفى الأكثر قربا من الزعيم جمال عبد الناصر، وفى عام 1957 تولى رئاسة تحرير صحيفة الأهرام وظل فى منصبه حتى 1974.

كانت أول مقالاته بالأهرام فى 10 أغسطس 1957 فى زاوية "بصراحة" والأخير فى 1 فبراير 1974، وقاد الأهرام للتحول إلى مؤسسة، وأنشأ عددا من المراكز المتخصصة مثل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ومركز الدراسات الصحفية، ومركز توثيق تاريخ مصر المعاصر.

كما شارك محمد حسنين هيكل فى الحياة السياسية، حيث تم تعيينه وزيراً للإعلام فى عام 1970، وأضيفت إليه وزارة الخارجية لفترة أسبوعين فى غياب وزيرها الأصلى محمود رياض.

ويعد هيكل أحد ظواهر الثقافة العربية فى القرن العشرين، ويعد مؤرخ للتاريخ العربي الحديث خاصة تاريخ الصراع العربي الإسرائيل، وقام بتسجيل سلسلة من البرامج التاريخية.