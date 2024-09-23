برلمانية الشعب الجمهورى بالشيوخ: "بداية جديدة" استثمار مهم فى الطاقة البشرية

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أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ أن إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" تعد ترجمة مهمة لرؤية الدولة في أن بناء الإنسان المصري تعد حق أصيل من حقوق الإنسان الاجتماعية واستثمار مهم في الطاقة البشرية التي تمثل واحدة من أهم رؤوس أموال الدولة التي تسهم بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على الإنتاج والحفاظ على قوته الاقتصادية وأمنه واستقراره بوعيه وثقافته وسلامته الصحية والتعليمية والثقافية.

وأوضح أن الرأس المال البشري هو حجر الأساس في الجمهورية الجديدة والحصن الحقيقي لمواجهة كافة التحديات التي يواجهها الوطن، مشددا على أهمية ما توليه الدولة المصرية من اهتماما كبيرا للمواطن وتلبية احتياجاته ورفع الأعباء عن كاهله وتوفير كافة الوسائل الداعمة لضمان حياة كريمة وأفضل تساعده على أداء دوره المجتمعي وواجباته في التنمية والبناء.

وقال وهبة، إن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تستهدف إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ أن بناء الإنسان يسهم في نجاح كافة الجهود التنموية التي تشهدها البلاد، مؤكدا أن بناء الإنسان المصري هو الضمانة الحقيقية لحماية الأمن القومي للبلاد، بوعيه وثقافته وقدرته على الإنتاج والمساهمة في بناء وطنه و تحقيق التنمية الشاملة المستهدفة في الجمهورية الجديدة.