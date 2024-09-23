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مصر تعزي إيران في ضحايا انفجار منجم للفحم

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعربت مصر عن تعازيها لإيران في ضحايا حادث انفجار منجم للفحم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا شمالي البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أن السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة أعرب "عن خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الإيراني في ضحايا حادث انفجار منجم للفحم في محافظة خراسان، مما أسفر عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين".

وتابع البيان"تتقدم وزارة الخارجية بأصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل لكافة المُصابين".

ولقي ما لا يقل عن 30 من عمال المناجم حتفهم وأصيب 17 آخرون في انفجار غاز في مدينة طوباس في شمال إيران، حسبما أفادت السلطات المحلية في المنطقة، والتي أوضحت أن بعض المصابين في حالة حرجة، وهناك مخاوف من ارتفاع حصيلة الوفيات.

وكان هناك 70 من عمال المناجم في المنجم وقت حدوث الانفجار، الذي وقع خلال الليل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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