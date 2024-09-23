سول لا تستبعد إجراء بيونج يانج تجربة نووية قبل أو بعد الانتخابات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ)

أشار مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي شين وون- سيك إلى احتمال أن تتمكن كوريا الشمالية من إجراء تجربة نووية ستكون السابعة من نوعها، في أي وقت حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن "شين" أدلى بهذه التصريحات خلال مقابلة مع قناة تلفزيون أخبار يونهاب اليوم الاثنين في رد على سؤال حول إمكانية قيام الشمال بالتجربة النووية السابعة.

وأضاف أن كوريا الشمالية مستعدة دائما لإجراء التجربة النووية السابعة في أي وقت في حال عزم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، ويعتقد بأن بيونج يانج ستحدد موعد إجراء التجربة النووية السابعة وفقا للمزايا والعيوب الاستراتيجية بالنسبة لها، بما يشمل الفترة قبل وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.