الحرس الثوري الإيراني: تشفير جديد من البداية للتواصل والمراسلة

ياسر رشاد - القاهرة - بعد انفجار آلاف أجهزة النداء اللاسلكي التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان في هجمات مميتة الأسبوع الماضي، قال مسؤولان أمنيان إيرانيان كبيران لوكالة رويترز إن الحرس الثوري الإيراني أمر جميع أعضائه بالتوقف عن استخدام أي نوع من أجهزة الاتصال للحفاظ على أمنهم.

وقال أحد المسؤولين الأمنيين إن الحرس الثوري الإيراني ينفذ عملية واسعة النطاق لتفتيش جميع الأجهزة، وليس فقط معدات الاتصالات، مضيفًا أن معظم هذه الأجهزة إما محلية الصنع أو مستوردة من الصين وروسيا.. بحسب رويترز.

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر أن إيران تشعر بالقلق بشأن تسلل عملاء إسرائيليين، بما في ذلك الإيرانيون الذين يتقاضون رواتب من إسرائيل، وقد بدأ بالفعل تحقيق شامل مع الأفراد، مستهدفا أعضاء متوسطين ورفيعي المستوى في الحرس الثوري الإيراني.

وقال المسؤول الأمني إن هذا يشمل التدقيق في حساباتهم المصرفية في إيران والخارج، فضلاً عن تاريخ سفرهم وسفر عائلاتهم.

يذكر أن يوم الثلاثاء الماضي في هجوم منسق، انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكي في معاقل حزب الله، وفي يوم الأربعاء، انفجرت مئات من أجهزة الاتصال اللاسلكي التابعة لحزب الله، وأسفرت الهجمات عن مقتل 39 شخصا وإصابة أكثر من 3000 شخص، وقالت لبنان وحزب الله إن إسرائيل تقف وراء الهجمات، لكن إسرائيل لم تنف أو تؤكد تورطها.

إيران تستخدم التشفير من البداية إلى النهاية في أنظمة المراسلة

ورفض المسؤول الأمني الإدلاء بتفاصيل حول كيفية تواصل قوات الحرس الثوري الإيراني، التي يبلغ تعدادها 190 ألف فرد، وقال:"في الوقت الحالي، نستخدم التشفير من البداية إلى النهاية في أنظمة المراسلة".

وبحسب المسؤول نفسه، هناك قلق واسع النطاق بين المؤسسة الحاكمة في إيران، وقد تواصل مسؤولون في الحرس الثوري الإيراني مع حزب الله لإجراء تقييمات فنية، وتم إرسال العديد من عينات الأجهزة المتفجرة إلى طهران لفحصها من قبل خبراء إيرانيين.

وقال مسؤول إيراني آخر إن الاهتمام الرئيسي لإيران هو حماية المنشآت النووية والصاروخية في البلاد، وخاصة تلك الموجودة تحت الأرض.

وقال في إشارة إلى تكثيف الإجراءات بعد ما قالت السلطات الإيرانية إنه محاولة إسرائيل لتخريب برنامج الصواريخ الإيراني في عام 2023: "لكن منذ العام الماضي، زادت الإجراءات الأمنية في تلك المواقع بشكل كبير"، ولم تعلق إسرائيل على هذا الأمر.

وأضاف "لم تكن هناك قط إجراءات أمنية مشددة وتدابير مشددة كما هو الحال الآن"، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية شددت بشكل كبير إلى ما هو أبعد من المستويات السابقة بعد انفجارات أجهزة النداء في لبنان.

وقال المصدر الإيراني الأول إن الجيش الإيراني يستخدم مجموعة من أجهزة الاتصالات المشفرة، بما في ذلك أجهزة الاتصال اللاسلكية، للاتصالات الآمنة، مضيفًا أنه في حين قد تختلف النماذج والعلامات التجارية المحددة، فإن معدات الاتصالات العسكرية الإيرانية غالبًا ما يتم تطويرها محليًا أو الحصول عليها من مجموعة من الموردين المحليين والأجانب.

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية توقفت عن استخدام أجهزة الاستدعاء منذ أكثر من عقدين من الزمن، مشيرًا إلى أن طهران طورت أنظمة البث اللاسلكي الخاصة بها للاستخدام العسكري من خلال صناعتها الدفاعية لتجنب الاعتماد على الواردات الأجنبية، وخاصة بسبب العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي، ومع ذلك، استوردت إيران في الماضي أجهزة اتصالات من دول مثل الصين وروسيا وحتى اليابان.

حرب خفية بين إيران وإسرائيل

وتخوض إيران وإسرائيل حربا خفية منذ عقود من الزمن، مع اتهامات متبادلة بينهما بالتخطيط لأعمال تخريب واغتيال.

وقد تصاعد الصراع، بما في ذلك بين إسرائيل وحزب الله، في العام الماضي بالتوازي مع حرب غزة ، في السابع من أكتوبر.

ومن جانبها لا تعترف إيران بحق إسرائيل في الوجود، وكان خامنئي قد وصف إسرائيل في وقت سابق بأنها "ورم سرطاني" "سيتم اقتلاعه وتدميره بلا أدنى شك، بينما تعتقد إسرائيل أن إيران تشكل تهديداً وجودياً لها، كما تتهم إيران بمحاولة تطوير أسلحة نووية سراً، رغم أن إيران تنفي سعيها إلى تصنيع قنبلة نووية.