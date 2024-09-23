أول التزام عالمي بنزع السلاح النووي ومنع سباق التسلح في الفضاء

ياسر رشاد - القاهرة - الأمم المتحدة.. زعماء العالم يقرون ميثاق المستقبل والأجيال القادمة



اعتمد زعماء العالم أمس ميثاقًا للمستقبل يتضمن ميثاقًا رقميًا عالميًا وإعلانًا بشأن الأجيال القادمة.

ويعتبر الميثاق تتويج لعملية شاملة استمرت لسنوات طويلة لتكييف التعاون الدولي مع حقائق اليوم وتحديات الغد. يعد الميثاق، وهو الاتفاق الدولي الأكثر شمولاً منذ سنوات عديدة، والذي يغطي مجالات جديدة تمامًا بالإضافة إلى قضايا لم يكن من الممكن الاتفاق عليها منذ عقود، يهدف الميثاق قبل كل شيء إلى ضمان قدرة المؤسسات الدولية على تحقيق أهدافها في مواجهة عالم تغير بشكل كبير منذ إنشائها. وكما قال الأمين العام، "لا يمكننا خلق مستقبل مناسب لأحفادنا بنظام بناه أجدادنا".

بشكل عام، فإن اتفاق الميثاق هو بيان قوي لالتزام البلدان بالأمم المتحدة والنظام الدولي والقانون الدولي. يحدد القادة رؤية واضحة لنظام دولي قادر على الوفاء بوعوده، وهو أكثر تمثيلاً لعالم اليوم ويعتمد على طاقة وخبرة الحكومات والمجتمع المدني والشركاء الرئيسيين الآخرين.

وقال الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتريتش خلال كلمته في افتتاح قمة المستقبل: "إن ميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال القادمة يفتح الباب أمام فرص جديدة وإمكانيات غير مستغلة". وأشار رئيس الجمعية العامة إلى أن الميثاق "سيضع الأسس لنظام عالمي مستدام وعادل وسلمي - لجميع الشعوب والأمم".

يغطي الميثاق مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك السلام والأمن والتنمية المستدامة وتغير المناخ والتعاون الرقمي وحقوق الإنسان والجنس والشباب والأجيال القادمة وتحويل الحوكمة العالمية. تشمل النتائج الرئيسية للميثاق ما يلي:

-مجال السلام والأمن-

الالتزام الأكثر تقدمية بإصلاح مجلس الأمن منذ ستينيات القرن العشرين، مع خطط لتحسين فعالية وتمثيل المجلس، بما في ذلك معالجة التمثيل الناقص التاريخي لأفريقيا كأولوية.

أول التزام متعدد الأطراف بنزع السلاح النووي منذ أكثر من عقد من الزمان، مع التزام واضح بهدف القضاء التام على الأسلحة النووية.

الاتفاق على تعزيز الأطر الدولية التي تحكم الفضاء الخارجي، بما في ذلك الالتزام الواضح بمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي والحاجة إلى ضمان استفادة جميع البلدان من الاستكشاف الآمن والمستدام للفضاء الخارجي.

خطوات لتجنب تسليح وإساءة استخدام التقنيات الجديدة، مثل الأسلحة الفتاكة المستقلة، والتأكيد على أن قوانين الحرب يجب أن تنطبق على العديد من هذه التقنيات الجديدة.

- التنمية المستدامة والمناخ والتمويل من أجل التنمية-

تم تصميم الميثاق بأكمله لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

الاتفاق الأكثر تفصيلاً على الإطلاق في الأمم المتحدة بشأن الحاجة إلى إصلاح البنية المالية الدولية بحيث تمثل البلدان النامية وتخدمها بشكل أفضل، بما في ذلك:

-إعطاء البلدان النامية رأيًا أكبر في كيفية اتخاذ القرارات في المؤسسات المالية الدولية؛

-حشد المزيد من التمويل من بنوك التنمية المتعددة الأطراف لمساعدة البلدان النامية على تلبية احتياجاتها الإنمائية؛

-مراجعة بنية الديون السيادية لضمان قدرة البلدان النامية على الاقتراض بشكل مستدام للاستثمار في مستقبلها، مع عمل صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومجموعة العشرين وغيرها من اللاعبين الرئيسيين معًا؛

-تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية لحماية أفقر الناس في حالة الصدمات المالية والاقتصادية، من خلال إجراءات ملموسة من جانب صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء؛

-تسريع التدابير الرامية إلى معالجة تحدي تغير المناخ، بما في ذلك من خلال تقديم المزيد من التمويل لمساعدة البلدان على التكيف مع تغير المناخ والاستثمار في الطاقة المتجددة.

-تحسين كيفية قياس التقدم البشري، والذهاب إلى ما هو أبعد من الناتج المحلي الإجمالي إلى التقاط رفاهة الإنسان والكوكب والاستدامة.

-الالتزام بالنظر في سبل إدخال حد أدنى عالمي للضرائب على الأفراد ذوي الثروات العالية.

-المناخ-

التأكيد على الحاجة إلى إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة والتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

- التعاون الرقمي-

يعد الميثاق الرقمي العالمي، الملحق بالميثاق، أول إطار عالمي شامل للتعاون الرقمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي.

في قلب الميثاق التزام بتصميم واستخدام وإدارة التكنولوجيا لصالح الجميع. ويشمل هذا التزامات من جانب قادة العالم بما يلي:

-ربط جميع الناس والمدارس والمستشفيات بالإنترنت؛

-ترسيخ التعاون الرقمي في حقوق الإنسان والقانون الدولي؛

-جعل الفضاء الإلكتروني آمنًا للجميع، وخاصة الأطفال، من خلال الإجراءات التي تتخذها الحكومات وشركات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي؛

-حوكمة الذكاء الاصطناعي، من خلال خارطة طريق تتضمن لجنة علمية دولية وحوارًا عالميًا للسياسات بشأن الذكاء الاصطناعي؛

-جعل البيانات أكثر انفتاحًا وسهولة في الوصول إليها، من خلال الاتفاقيات بشأن البيانات والنماذج والمعايير مفتوحة المصدر؛

وهذا أيضًا أول التزام عالمي بحوكمة البيانات، مما يضعها على جدول أعمال الأمم المتحدة ويتطلب من البلدان اتخاذ إجراءات ملموسة بحلول عام 2030.

-الشباب والأجيال القادمة-

أول إعلان على الإطلاق بشأن الأجيال القادمة، مع خطوات ملموسة لمراعاة الأجيال القادمة في عملية صنع القرار، بما في ذلك مبعوث محتمل للأجيال القادمة.

-الالتزام بتوفير فرص أكثر جدوى للشباب للمشاركة في القرارات التي تشكل حياتهم، وخاصة على المستوى العالمي.



-حقوق الإنسان والجنس-

-تعزيز العمل في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

-دعوة واضحة إلى ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

-إشارات قوية حول أهمية مشاركة أصحاب المصلحة الآخرين في الحوكمة العالمية، بما في ذلك الحكومات المحلية والإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها.

هناك أحكام في جميع أنحاء الميثاق وملاحقه لإجراءات المتابعة، لضمان تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها.

وقد جمعت القمة العالمية أكثر من 4000 فرد من رؤساء الدول والحكومات والمراقبين والمنظمات الحكومية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وفي إطار الجهود الأوسع نطاقا لزيادة مشاركة الجهات الفاعلة المتنوعة، سبقت القمة الرسمية أيام العمل التي عقدت في الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر، والتي اجتذبت أكثر من 7000 فرد يمثلون جميع شرائح المجتمع. وقد تضمنت أيام العمل التزامات قوية بالعمل من جانب جميع أصحاب المصلحة، فضلا عن تعهدات بمبلغ 1.05 مليار دولار أمريكي لتعزيز الشمول الرقمي.