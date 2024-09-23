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شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) نقلا عن مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، مما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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