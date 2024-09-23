شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) نقلا عن مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، مما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012