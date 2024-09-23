نشرة منتصف الليل| تفاصيل طقس الساعات المقبلة.. وتصريحات من مياه الشرب بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

جولة مفاجئة لوزير الصحة بعدد من المنشآت الطبية في القاهرة

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جولة ميدانية مفاجئة، اليوم الأحد، شملت عدد من المنشآت الطبية بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بدأ جولته المفاجئة بتفقد مركز طبي النزهة الجديدة بمنطقة مصر الجديدة، حيث تفقد الوزير أماكن انتظار المترديين والعيادات، واطلع على سجلات حضور وانصراف العاملين، وشدد على التزام الأطقم الطبية بمواعيد العمل الرسمية، وفقا ً لجدول النوبتجية.

أمطار وتراجع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس غدًا الإثنين، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا.

وأكدت الهيئة، أنه يوجد فرص أمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والشواحل الشمالية الشرقية.

بدء حجز الشقق في 6 أكتوبر- ننشر كراسة الشروط

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية اليوم الأحد في طرح المرحلة الأولى من مشروع Saba بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

مشروع صبا هو مشروع شقق سكن لكل المصريين لفوق متوسطى الدخل، وسيتم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان.

صندوق التنمية الحضرية يبدأ حجز شقق جديدة 90 مترًا جاهزة للتسليم

يبدأ صندوق التنمية الحضرية، غدا الأحد حجز شقق جديدة في محافظة السويس حيث يتم طرح شقق سكنية جاهزة للتسليم وبسعر مناسب ومدعوم للمواطنين.

وأكد الصندوق أن الشقق التي سيتم طرحها 90 مترا، عبارة عن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام كاملة التشطيب في تجمع سكنى متكامل الخدمات، ويتم طرح الشقق بالتقسيط، لمدة 5 سنوات على أن يكون المقدم من 10 – 15% من قيمة الوحدة – من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري بفائدة ميسرة من 3 – 8% وفقا لشروط وضوابط التمويل العقاري.

مياه الشرب بأسوان تكشف الإجراءات التي اتخذتها منذ بداية أزمة الإعياء

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن جهودها والإجراءات التي اتخذتها اعتبارًا من يوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري وحتى اليوم الأحد، على خلفية إصابة العديد من سكان المحافظة بنزلات معوية حادة

وزير الصحة يقرر فسخ التعاقد مع شركة الأمن بمستشفى الحوض المرصود

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مستشفى الحوض المرصود، ضمن جولته الميدانية المفاجئة، اليوم الأحد، والتي شملت عدد من المنشآت الطبية بمحافظة القاهرة، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

