حزب الله: استهدفنا مواقع البغدادي ومعيان باروخ والرادار وجنودا بجل العلام وميركافا بموقع المرج

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة،‎ ‎استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الأحد 22-9-2024 موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً ‏مباشرة".

في بيان آخر، أعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة،‎ ‎استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الأحد 22-9-2024 موقع معيان باروخ بالأسلحة الصاروخي وأصابوه ‏إصابةً مباشرة".

هذا، وكشف الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (23:05) من يوم الأحد 22-9-2024 موقع الرادار في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

وأفاد بأنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، بعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو في موقع جل العلام، وعند رصد مجموعة من الجنود تتحرّك داخل الموقع، ‏استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة وأصابوهم إصابة مباشرة".

وأشار الحزب إلى أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، بعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو في موقع المرج، وعند رصد دبابة ميركافا داخل الموقع استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه أصابها بشكل مباشر وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح".