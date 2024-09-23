شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحوار الوطنى أداة أساسية لتحقيق السلم المجتمعى وتعزيز التلاحم والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الدور الفعال الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم مسيرة الدولة المصرية على الأصعدة السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.

وقال مهران في تصريحات صحفية له، إن الحوار الوطني يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التلاحم الوطني وترسيخ مبادئ الحوار البناء بين كافة فئات المجتمع.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن أهمية الحوار الوطني في ظل التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن الحوار يمثل الأداة الأساسية لتحقيق السلم المجتمعي والخارجي.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن مصر تسعى دائماً لتكون رائدة في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة، من خلال الحوار والدبلوماسية.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن الحوار الوطني قد أثبت دوره المحوري كمنصة للتواصل بين الأطياف المختلفة للمجتمع المصري، مما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي ويعمل على توسيع قاعدة المشاركة السياسية.

وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن هذا الحوار يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال فتح المجال أمام مناقشات جادة حول قضايا الإصلاح الاقتصادي، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني لا يقتصر فقط على الجانب السياسي والاقتصادي، بل يشمل أيضاً البعد الاجتماعي. فقد ساهم الحوار في تناول قضايا جوهرية تهم المجتمع المصري مثل قضايا التعليم والصحة وحقوق الإنسان، مما يعزز من التماسك الاجتماعي ويخلق مناخاً إيجابياً للتنمية المستدامة.

واختتم النائب الدكتور علي مهران تصريحاته، بتأكيد أن الدولة المصرية مستمرة في نهجها القائم على الحوار والشراكة المجتمعية، مشيراً إلى أن تعزيز الوحدة الوطنية هو السبيل الأمثل للتصدي للتحديات الداخلية والخارجية، وأن الحوار الوطني يمثل أداة رئيسية لدفع مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر.

