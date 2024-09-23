حزب الله: تنفيذ قصف دقيق على مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله في بيان رسمي اليوم أنه قام بقصف موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، مشيرًا إلى أنه حقق إصابة مباشرة في الهدف.

كما ذكر الحزب أنه استهدف أيضًا موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة بالمدفعية، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة هناك أيضًا.

وتأتي هذه العمليات في إطار التصعيد المستمر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وسط أجواء من التوتر المتزايد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وتؤكد مصادر حزب الله أن هذه الهجمات تأتي ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان.

مناقشات إسرائيلية لتحديد استراتيجية شاملة تجاه "حزب الله"

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك مناقشات جارية على المستويين السياسي والأمني لتحديد الاستراتيجية الشاملة الخاصة بـ"حزب الله".

وأفادت التقارير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، توصلوا إلى قرار يقضي بالتصعيد التدريجي ضد "حزب الله" دون الانزلاق إلى حرب شاملة.

تأتي هذه المناقشات في وقت يتزايد فيه التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات تضمن الأمن دون اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تصعيد كبير في المواجهات. وتؤكد المصادر أن التصعيد سيستند إلى تقييمات دقيقة للوضع الأمني، مع التركيز على استهداف القدرات العسكرية لـ"حزب الله" بشكل منهجي.

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه أعرب لنظيره الإسرائيلي عن دعمه الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي يشنها حزب الله. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوستن خلال لقاءه مع المسؤول الإسرائيلي.

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة تضع أهمية كبيرة على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مما يتيح للسكان إمكانية العودة إلى مناطقهم في الشمال بأمان.

وشدد وزير الدفاع على أن التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو أمر حيوي لضمان الأمن والسلام في المنطقة، معربًا عن قلقه من تصاعد التوترات وتأثيرها على المدنيين.

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء إغلاق مكتب وسيلة اعلام عربية في رام الله

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تصريح لوسائل إعلام عربية، عن قلق المنظمة الدولية من إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله.

وصف المتحدث إغلاق المكتب بأنه "مثال على تقييد عمل الصحفيين خلال الحروب"، مشددًا على أن ما حدث يعكس نمطًا عالميًا متزايدًا في تقييد حرية الصحافة.

وأضاف المتحدث أن مثل هذه الإجراءات تؤثر سلبًا على قدرة وسائل الإعلام على نقل الأحداث بدقة، مما يعيق الوصول إلى المعلومات الحيوية في أوقات النزاع.

وأكدت الأمم المتحدة على أهمية حماية الصحفيين وضمان حريتهم في العمل، محذرة من أن مثل هذه الأعمال تقوض الديمقراطية وحقوق الإنسان.