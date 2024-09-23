حزب الله يعلن تنفيذ عمليات قصف دقيقة ضد مواقع إسرائيلية في الجنوب

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر حزب الله بيانًا اليوم يعلن فيه عن تنفيذ عدة عمليات قصف استهدفت مواقع إسرائيلية، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مباشرة.

وأوضح الحزب أنه قصف موقع البغدادي باستخدام الأسلحة الصاروخية، وأسفر عن إصابة مباشرة. كما تم استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة بالمدفعية، محققًا إصابة مباشرة هناك أيضًا.

كما أعلن الحزب عن استهدافه دبابة ميركافا بصاروخ موجه في موقع المرج، مما أدى إلى سقوط طاقمها بين قتيل وجريح. بالإضافة إلى ذلك، قصف حزب الله مجموعة من الجنود الإسرائيليين في موقع جل العلام بالمدفعية، محققًا إصابة مباشرة.

وتعكس هذه العمليات تصعيدًا متزايدًا في التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط مخاوف من تصعيد أكبر في المستقبل.

مناقشات إسرائيلية لتحديد استراتيجية شاملة تجاه "حزب الله"

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك مناقشات جارية على المستويين السياسي والأمني لتحديد الاستراتيجية الشاملة الخاصة بـ"حزب الله".

وأفادت التقارير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، توصلوا إلى قرار يقضي بالتصعيد التدريجي ضد "حزب الله" دون الانزلاق إلى حرب شاملة.

تأتي هذه المناقشات في وقت يتزايد فيه التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات تضمن الأمن دون اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تصعيد كبير في المواجهات. وتؤكد المصادر أن التصعيد سيستند إلى تقييمات دقيقة للوضع الأمني، مع التركيز على استهداف القدرات العسكرية لـ"حزب الله" بشكل منهجي.

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه أعرب لنظيره الإسرائيلي عن دعمه الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي يشنها حزب الله. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوستن خلال لقاءه مع المسؤول الإسرائيلي.

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة تضع أهمية كبيرة على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مما يتيح للسكان إمكانية العودة إلى مناطقهم في الشمال بأمان.

وشدد وزير الدفاع على أن التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو أمر حيوي لضمان الأمن والسلام في المنطقة، معربًا عن قلقه من تصاعد التوترات وتأثيرها على المدنيين.