مستوطنون ينفذون أعمال تخريب في الضفة الغربية

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

شرع مستوطنون إسرائيليون، أمس، بأعمال تجريف أراضٍ، وقاموا بتسميم أغنام، ومهاجمة تجمعات فلسطينية في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مروان صباح، رئيس مجلس قروي «أم صفا»، شمال مدينة رام الله، إن «جرافات تابعة للمستوطنين بدأت منذ فجر الأحد أعمال تجريف في الجبل الشامي وجبل الرأس في قرية أم صفا».

وأوضح أن «أعمال التجريف والمصادرة بدأت قبل نحو أسبوعين، وأن مساحة المنطقة المستهدفة تبلغ 500 دونم من أراضي القرية».

وأشار المسؤول المحلي إلى أن المستوطنين نصبوا خياماً ومنعوا الاقتراب من المنطقة، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وفي الخليل جنوبي الضفة، هاجم مستوطنون مسلحون تجمعاً فلسطينياً قرب مستوطنة «كريات أربع» بالخليل، وقاموا بتسميم أغنام تعود لأحد الفلسطينيين بالمنطقة.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر الماضي، أدت إلى مقتل 19 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 785 بجراح وتهجير 26 تجمعاً بدوياً. وفي السياق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمس، إن بريطانيا ستبقى قيد المراجعة لفرض عقوبات جديدة محتملة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة، وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر، مضيفاً أنه يشعر بالقلق إزاء الأفعال التي تؤدي إلى تأجيج التوتر. وأشار لامي إلى أن الحكومة الجديدة سوف تتبنى نهجاً مماثلاً، وقال إن فرض عقوبات أخرى أمر ممكن.