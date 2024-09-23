إعلام إسرائيلي: الشاباك ينفي تقارير تحدثت عن مقتل السنوار

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن "الشاباك ينفي تقارير مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار ويعتقد أنه على قيد الحياة".
جاء ذلك، بعد ان ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقوم بفحص احتمالية أن يكون السنوار قد قتل في قصف شنه الجيش على قطاع غزة.
وقالت القناة 14 إن "التقديرات الأمنية تشير إلى أنه أصيب ولم يُقتل"، لافتة إلى أن التقييم يجري على خلفية "انقطاع الاتصال بالسنوار".
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