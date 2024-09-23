أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "صفارات الإنذار دوت في منطقة بيسان بعد تسلل مسيرة أطلقت من العراق ودخلت إسرائيل من جهة سوريا".
وكانت قد أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، "أننا هاجمنا بمسيرات "الأرفد" هدفا في غور الأردن بالأراضي المحتلة".
وأكّدت، في بيان، "أننا نؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة نصرة لأهلنا في فلسطين ورداً على المجازر".
في السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ "طائرات بدون طيار أُطلقت من العراق اخترقت أجواء إسرائيل".
في السياق، أشار الجيش الإسرائيلي، إلى أنّه "تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق في وادي بيت شان وجنوب الجولان"، مشيرًا إلى أنّ "التفاصيل قيد التحقق".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت في منطقة بيسان بعد تسلل مسيرة أطلقت من العراق ودخلت إسرائيل من جهة سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.