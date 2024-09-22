صفارات الإنذار دوت في منطقة بيسان بعد تسلل مسيّرة أطلقت من العراق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أن صفارات الإنذار دوت في منطقة بيسان شمال فلسطين المحتلة ، بعد رصد تسلل مسيّرة أُطلقت من العراق وعبرت الأجواء السورية قبل دخولها إسرائيل من جهة الجولان.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المسيّرة تم رصدها أثناء تحليقها في المنطقة الجنوبية لهضبة الجولان، وأن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية حاولت اعتراضها.

وأضافت التقارير أن المسيّرة تم إطلاقها من العراق، مما يعكس تصعيدًا جديدًا في الهجمات عبر الحدود مع زيادة استخدام الطائرات المسيّرة من قبل فصائل مختلفة.

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة الشمالية لإسرائيل، حيث شهدت الأيام الماضية نشاطًا مكثفًا للطائرات المسيّرة على الجبهتين السورية واللبنانية.

إذاعة الاحتلال: العثور على مسيّرة مفخخة تابعة لحزب الله في حادث خطير فى الشمال

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن قوات الأمن عثرت على مسيّرة تابعة لحزب الله في شمال البلاد، وتبين لاحقاً أنها كانت مفخخة. ووصفت الإذاعة الحادث بأنه "خطير"، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث وكيفية تسلل المسيّرة إلى الأجواء الإسرائيلية.

وأضافت المصادر أن المسيّرة تم اكتشافها في منطقة قرب الحدود اللبنانية، وتعمل فرق المتفجرات على تفكيكها وتأمين المنطقة. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الشمال الإسرائيلي توتراً متصاعداً، وسط مخاوف من تصعيد أكبر مع حزب الله.

هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة التوترات التي شهدتها المنطقة مؤخراً، والتي شملت تبادل القصف والغارات الجوية بين الطرفين.

إسرائيل تخطط لهجوم بري للاستيلاء على مناطق بعمق الأراضي اللبنانية

أفادت مجلة "الإيكونوميست" نقلاً عن مصادر عسكرية، أن الجيش الإسرائيلي يخطط لشن هجوم بري على لبنان يشمل الاستيلاء على مناطق تمتد لبضعة أميال داخل الأراضي اللبنانية. وتهدف هذه العملية إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية في مواجهة تصاعد التوترات مع حزب الله، خاصة على الحدود الشمالية.

المصادر العسكرية أشارت إلى أن الخطة تتضمن تأمين مواقع استراتيجية لعرقلة عمليات حزب الله في المنطقة، وسط تصعيد ميداني مستمر. يأتي ذلك بالتزامن مع الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة.

ويعكس هذا التخطيط الاستراتيجي تصاعد المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة التي تشمل أيضاً المواجهات العسكرية في قطاع غزة.