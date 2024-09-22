بوحبيب التقى وزيري خارجية إيران والنروج وأمين سر الفاتيكان في نيويورك: لضرورة وقف إطلاق النار على كل الجبهات

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، خلال مشاركته في الأعمال التحضيرية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في نيويورك، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

واتفق الوزيران، على "أهمية الإستفادة من إجتماعات الجمعية العامة لحشد دعم المجتمع الدولي للعمل على تجنب حرب واسعة، خاصة في ظل التصعيد الخطير الإسرائيلي وأحداث الأيام الأخيرة، وذلك يتم عبر وقف إطلاق النار في غزة، والوقف الفوري للأعمال العدوانية على لبنان".

كذلك التقى بو حبيب وزير الخارجية النروج اسبين بارث، حيث أعربا عن "قلقهما الشديد من التصعيد المتدحرج، وضرورة العودة الى وقف إطلاق النار الشامل على كل الجبهات، ومعالجة اسباب الصراع".

ووضع بو حبيب أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، في اجواء جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول لبنان ومواقف الدول الأعضاء في المجلس. وقد توافق الجانبان على "أهمية اعطاء أصوات الاعتدال والعقل فرصة بدلاً من ترك الساحة للمتطرفين، وأهمية وقف إطلاق النار في كل من لبنان وغزة".

وتوافق المجتمعان، على "أهمية الإنتخاب الفوري لرئيس الجمهورية نظرا للانعكاس السلبي للفراغ الرئاسي على التحديات التي يواجهها لبنان".