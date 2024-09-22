"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا بمسيرات "الأرفد" هدفا في غور الأردن وعملياتنا متصاعدة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، "أننا هاجمنا بمسيرات "الأرفد" هدفا في غور الأردن بالأراضي المحتلة".

وأكّدت، في بيان، "أننا نؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة نصرة لأهلنا في فلسطين ورداً على المجازر".

في السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ "طائرات بدون طيار أُطلقت من العراق اخترقت أجواء إسرائيل".

في السياق، أشار الجيش الإسرائيلي، إلى أنّه "تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق في وادي بيت شان وجنوب الجولان"، مشيرًا إلى أنّ "التفاصيل قيد التحقق".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه "المقاومة الإسلامية في العراق" عملياتها العسكرية ضد إسرائيل دعمًا لقطاع غزة.